La gamma Samsung Galaxy Note 20 si fa via via più vicina ed in questi giorni ci siamo ritrovati spesso a parlare delle probabili feature presenti all’interno dei nuovi top di gamma di Samsung. Le ultime indiscrezioni circa Samsung Galaxy Note 20+ fanno riferimento alla certificazione 3C ottenuta dal terminale nelle scorse ore.

Connettività 5G e ricarica a 25 W

Da quel che è possibile scorgere dal documento, scopriamo che una variante di Samsung Galaxy Note 20+ con model number SM-N9860 è munita di connettività 5G e del supporto alla ricarica a 25 W. La ricarica del terminale è stata testata utilizzando un caricabatterie ufficiale di Samsung (EP-TA800) che supporta la Power Delivery tramite porta USB.

Queste novità fanno da coro a quelle relative ai probabili sensori fotografici e ai render non ufficiali che ci permettono di farci un’idea di come potrebbe apparire lo smartphone. Il terminale top di gamma dovrebbe montare un pannello Super AMOLED Infinity-O da 6,9 pollici con tecnologia LTPO a risoluzione QHD+ e refresh a 120 Hz.

È attesa la presenza di Android 10 con la One UI 2.1 mentre come processore potrebbe fare affidamento sul SoC Exynos 992. Non è ancora chiaro quando la gamma verrà ufficialmente svelata da Samsung, ma è molto probabile che l’azienda punterà al Q3 2020 per il suo rilascio.