Durante il Q3 2020 tutti i fan di Samsung sanno bene che il colosso sud coreano lancerà la nuova gamma di Galaxy Note. Quest’anno, considerando gli enormi passi in avanti fatti con la gamma Samsung Galaxy S20, è lecito presumere che alcune delle feature presenti in questi smartphone troveranno posto anche nella serie Samsung Galaxy Note 20 – anche il sensore da 108 MP di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G? Vedremo.

Una variante 4G per il mercato europeo

In queste ore un interessante rumor parla del fatto che Samsung starebbe lavorando alla versione 4G di Samsung Galaxy Note 20+. Questo, etichettato con model number SM-N985F, dovrebbe essere esplicitamente indirizzato al mercato europeo. Questa versione del terminale di Samsung dovrebbe accompagnare anche i modelli muniti di connettività 5G, ma evidentemente proposto ad un prezzo inferiore rispetto ai modelli in grado di supportare la connettività di quinta generazione.

Trattandosi di un rumor non possiamo darvi certezza che effettivamente la versione Samsung Galaxy Note 20+ 4G verrà presentata per il mercato europeo, ma potrebbe comunque essere una strategia piuttosto verosimile pensata per attirare l’attenzione degli utenti interessati alle potenzialità della gamma Galaxy Note ma che al momento non dimostrano interesse verso la connettività 5G.

E voi cosa scegliereste fra Samsung Galaxy Note 20+ 5G e Samsung Galaxy Note 20+ 4G? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.