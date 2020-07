Mancano ormai pochissimi giorni all’evento Unpacked di Samsung del 5 agosto e nei giorni passati abbiamo imparato a conoscere tutto su Samsung Galaxy Note 20 e su Samsung Galaxy Note 20 Ultra. In queste ore il sempre affidabile Evan Blass ci permette di ammirare alcune immagini stampa della colorazione Mystic Bronze dell’intera lineup di prodotti che Samsung svelerà settimana prossima, ovvero Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung Galaxy Watch 3, Samsung Galaxy Buds Live e Samsung Galaxy Tab S7.

Ecco la colorazione Mystic Bronze

Le immagini stampa ritraggono i dispositivi nella nuova colorazione su cui evidentemente Samsung sta investendo molto dal punto di vista marketing, mentre una immagine relativa alla prossima generazione di tablet di fascia alta fa esplicito riferimento alla disponibilità della connettività 5G – è la prima volta che ne registriamo la conferma da parte di una immagine ufficiale.

Le anticipazioni su Samsung Galaxy Tab S7 ci avevano già svelato che il tablet dovrebbe montare il processore Qualcomm Snapdragon 865+, ovviamente munito di modem 5G, ma l’etichetta “5G ready” ci spinge a credere che Samsung sfrutterà questo aspetto per catalizzare l’attenzione degli utenti interessati ad un tablet con questo tipo di connettività.

A parte i dettagli ad alta risoluzione di tutti i device, il leak pubblicato da Even Blass non ci permette di scoprire altro su questi dispositivi, pertanto non ci resta che attendere il 5 agosto e scoprire le ultime informazioni sulla gamma di device attesi per la seconda metà del 2020.