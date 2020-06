Durante il Q3 2020 Samsung dovrebbe presentare la prossima gamma di smartphone Galaxy Note, ovvero Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20+. Secondo le ultime informazioni carpire tramite il database dell’ente 3C cinese, è possibile scoprire quello che potrebbe essere il modulo batteria ufficiale presente su Samsung Galaxy Note 20.

4300 mAh per Samsung Galaxy Note 20?

Infatti, secondo quanto dichiarato dall’ente 3C, il modulo batteria di Samsung Galaxy Note 20 etichettato con il model number EB-BN980ABY, potrebbe avere una capacità nominale di 4170 mAh, che si traduce in una capacità tipica di circa 4300 mAh.

Secondo le ultime informazioni 4300 mAh dovrebbero garantire un’autonomia decisamente superiore a quella offerta dall’attuale gamma Samsung Galaxy Note 10, anche in presenza del tanto chiacchierato display LTPO da 120 Hz con refresh rate adattivo e supporto alla connettività 5G.

Una batteria da 4300 mAh su Samsung Galaxy Note 20 dovrebbe inoltre indicarci che Samsung Galaxy Note 20+ potrebbe montare un modulo da almeno 4500 mAh, anche se ad oggi non ci sono conferme a riguardo. Gli ultimi rumor iniziano però ad essere allineati sulla presenza di un display da 6,42 pollici a risoluzione 2345 x 1084 per Samsung Galaxy Note 20, e 6,87 pollici a risoluzione 3096 x 1444 pixel per il fratello maggiore Samsung Galaxy Note 20+.

Che ne pensate di questi rumor? Secondo voi 4300 mAh sono ideali per garantire un utilizzo spensierato di Samsung Galaxy Note 20? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.