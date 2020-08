Il 5 agosto la gamma Samsung Galaxy Note 20 così come Samsung Galaxy Tab S7 sono state ufficializzate durante un apposito evento online (assieme a tanti altri dispositivi), ed in queste ore la compagnia annuncia l’espansione della gamma di smartphone e tablet pensati per le aziende.

Smartphone e tablet per le aziende

Samsung Galaxy Note 20 5G Enterprise Edition e Samsung Galaxy Tab S7 Enterprise Edition rappresentano le soluzioni adatte a chi sta cercando il top dell’esperienza utente anche in ambito aziendale. Entrambe le versioni Enterprise Edition vengono commercializzate con un anno di accesso alla Knox Suite, che comprende Knox Manage, Know Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrollment e Knox E-FOTA.

Entrambi i dispositivi saranno disponibili in Germania a partire dalla metà di settembre al prezzo di 1059 euro per lo smartphone e 809 euro per il tablet. Scegliere uno dei due dispositivi per l’ambiente aziendale non solo offrire i tanti vantaggi relativi ad esempio all’utilizzo della S Pen e della nuova sincronizzazione di Samsung Notes con Microsoft OneNote, ma permetterà ai professionisti di sfruttare anche la rinnovata modalità Wireless DeX con Miracast per TV senza l’ausilio di cavi supplementari.

Ad oggi non ci sono informazioni per quanto riguarda l’eventuale arrivo di una versione Enterprise Edition per Samsung Galaxy Note 20 Ultra o Samsung Galaxy Tab S7+ né di un lancio per il nostro mercato, ma vi terremo informati in caso di novità.