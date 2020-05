Nella corsa al comparto fotografico perfetto, che negli ultimi anni è diventato uno dei settori maggiormente spinti dai produttori durante la presentazione di un nuovo dispositivo, Samsung ci ricorda quella che è stata l’evoluzione in questo campo negli ultimi dieci anni.

Il produttore coreano è sempre stato in prima linea nel cercare di offrire un comparto fotografico importante, sin dal lancio del primissimo Samsung Galaxy S avvenuto nell’ormai preistorico (perlomeno in ambito tecnologico) 2010.

L’infografica di Samsung nel dettaglio

Nell’immagine qui sopra possiamo quindi ripercorrere quelle che sono state le evoluzioni più importanti che hanno interessato i top di gamma di Samsung negli ultimi dieci anni. Il primo smartphone della famosa serie di dispositivi poteva contare su una singola lente da 5 megapixel, accompagnata da funzioni all’avanguardia per l’epoca, come l’anti-tremolio o il riconoscimento automatico dei volti.

Con il passare degli anni il produttore ha cercato di migliorare ulteriormente la tecnologia attorno al comparto fotografico, con l’introduzione di uno scatto senza lag con il Samsung Galaxy S3 e l’HDR dinamico in tempo reale con il Samsung Galaxy S5.

La fortunata serie dei Samsung Galaxy S7 ha invece introdotto per la prima volta il dual pixel, mentre con Samsung Galaxy S9 abbiamo visto per la prima volta sul mercato un sistema di apertura della lente dinamico, in grado di catturare diverse quantità di luce in base all’ambiente circostante.

Chiude l’infografica una panoramica dei nuovi Samsung Galaxy S20, che hanno maggiormente spinto sull’acceleratore grazie all’introduzione di sensori ad alta risoluzione, zoom fino a 100x e registrazione di video in 8K.

Sebbene l’infografica sia abbastanza minimale e copra poche caratteristiche ma importanti, è interessante notare come in soli 10 anni la tecnologia possa fare passi da gigante, non trovate?