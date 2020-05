Così come avviene per tanti nuovi telefoni, anche il Samsung Galaxy A71 è finito tra le mani dello staff di DxOMark che, dopo aver recensito il comparto fotografico posteriore, si è occupato anche della fotocamera frontale.

Prima di proseguire ricordiamo che frontalmente lo smartphone di Samsung può contare su un sensore da 32 megapixel (da 1/2,8 pollici e con pixel da 0,8µm) che è capace di registrare video a risoluzione 1080p a 30fps, il tutto supportato da un sensore Qualcomm Snapdragon 730.

Come se la cava la fotocamera frontale di Samsung Galaxy A71

Secondo i tester lo smartphone di Samsung merita 83 punti complessivamente (83 punti per le foto e 82 punti per i video), andando così ad occupare una posizione intermedia nella classifica di DxOMark, dimostrando di essere in grado di offrire prestazioni migliori della maggior parte dei dispositivi della sua fascia.

Tra gli aspetti che hanno maggiormente convinto i tester vi sono la qualità dell’esposizione e dei dettagli nelle foto e la tonalità della pelle e la gestione del rumore nei video. Da rivedere, invece, aspetti come il bilanciamento del bianco nelle foto in esterni e gli scatti in condizioni di scarsa luminosità o, per quanto riguarda i video, la stabilizzazione.

Potete trovare la recensione completa seguendo questo link.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy A71