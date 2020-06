L’aggiornamento alla One UI 2.1 per Samsung Galaxy A51 aveva lasciato un forte retrogusto amaro per tutti gli utenti muniti del medio gamma del colosso sud coreano. Infatti, malgrado la presenza dell’ultima release dell’OS realizzato da Samsung, restavano assenti alcune particolari feature dell’applicazione Camera come Single Take, AR Zone, Live Caption, My Filters, modalità Pro e scatti hyperlapse.

Novità One UI 2.1 Samsung Galaxy A51

In queste ore la compagnia ha avviato il rollout dell’aggiornamento One UI 2.1 alla versione A515FXXU3BTF4 che va a correggere il tiro aggiungendo alcune delle feature mancanti, fra cui: Single take, My filters e scatti hyperlapse. In aggiunta, com’è solito fare, Samsung ha aggiunto anche le classiche correzioni di bug, migliorie per quanto riguarda la stabilità generale di sistema e le patch di sicurezza di giugno.

Il firmware A515FXXU3BTF4 ha un peso pari a 336,45 MB e dovrebbe presto raggiungere tutti i dispositivi supportati nel giro delle prossime settimane.

Come aggiornare Samsung Galaxy A51

L’aggiornamento protagonista di questa news è attualmente in fase di propagazione a partire dalla Malesia, e presto dovrebbe essere rilasciato anche negli altri paesi. Per controllare manualmente la sua presenza ed evitare così di attendere l’arrivo della notifica di disponibilità dell’update, bisogna seguire questi semplici passi:

avviare l’applicazione Impostazioni;

scorrere in fondo alle voci ed individuare la sezione “Aggiornamenti software;

tappare sulla voce e poi su “Scarica e installa”;

attendere il download e l’installazione dell’aggiornamento in caso sia disponibile.

