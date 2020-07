Samsung Galaxy A51 sta ricevendo in queste ore un importante aggiornamento firmware alla versione A515FXXU3BTF4 che porta con sé miglioramenti dal punto di vista della sicurezza e delle capacità dell’applicazione Fotocamera.

Novità Samsung Galaxy A51 A515FXXU3BTF4

Con un peso pari a 338 MB, l’aggiornamento firmware A515FXXU3BTF4 per Samsung Galaxy A51 include le patch di sicurezza di giugno – lo smartphone era fermo a quelle di aprile -, ed alcune importanti novità per quanto riguarda l’applicazione Fotocamera.

Nello specifico il nuovo firmware va ad aggiungere alcune feature svelate per la prima volta da Samsung durante la presentazione della One UI 2.1 al lancio della serie Samsung Galaxy S20. Il changelog fa riferimento all’arrivo della funzionalità di scatto Single Shot, My Filter e la modalità Hyperlapse negli scatti notturni.

Si tratta certamente di un bel mix di migliorie per Samsung Galaxy A51, che sottolineano l’impegno del colosso sud coreano a portare le feature più importanti della One UI 2.1 anche su smartphone “minori”.

Come aggiornare Samsung Galaxy A51

L’aggiornamento al firmware A515FXXU3BTF4 è attualmente in fase di propagazione in Belgio e Olanda, ma è probabile che ben presto arrivi anche nel nostro Paese. L’update può essere richiesto manualmente tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa.

