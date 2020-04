Atteso proprio durante il Q2 2020, ecco che l’attesissimo aggiornamento ad Android 10 per Samsung Galaxy A50 è realtà. La compagnia sud coreana è molto impegnata a portare le ultime novità dell’ultima major release di Android sui suoi smartphone e quest’oggi tocca al medio gamma Samsung Galaxy A50 (no brand).

Novità Samsung Galaxy A50 con Android 10

Come potete notare dall’immagine qui in basso, l’update in questione ha un peso di ben 1,7 GB e porta con sé anche le ultime patch di sicurezza di aprile 2020. Ovviamente la novità più ghiotta è proprio l’arrivo dell’ultima release di Android, ma siamo lieti di constatare l’ottima attenzione di Samsung anche verso l’ambito sicurezza.

Vista la grandezza e l’importanza dell’update, vi consigliamo di procedere al download dell’aggiornamento avendo più del 50% di batteria residua a disposizione e di avviare il download sotto rete Wi-Fi. L’update è ovviamente accompagnato anche dalla One UI 2.0, il che vi permetterà di godere di tutte le novità che Samsung ha realizzato per la sua gamma di smartphone.

Come aggiornare Samsung Galaxy A50 ad Android 10

L’arrivo di Android 10 su Samsung Galaxy A50 dovrebbe essere notificato direttamente dal sistema. In caso contrario, potete procedere alla verifica manuale tramite il percorso Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa. Fateci sapere se anche voi avete ricevuto l’aggiornamento ad Android per il vostro Samsung Galaxy A50 nei commenti qui in basso!

Ringraziamo Marco Panella per la segnalazione