Dopo aver parlato del probabile modulo batteria atteso per Samsung Galaxy A42 5G, in queste ore vengono pubblicate ulteriori informazioni relative ad una parte della scheda tecnica attesa per il nuovo terminale di fascia media di Samsung. Le informazioni fanno riferimento ad un presunto test benchmark in cui Samsung Galaxy A42 5G (codice prodotto SM-A426B) raggiunge un punteggio in single core pari a 615 e 1799 in multi core.

Snapdragon 690 e batteria da 5000 mAh

Nell’immagine relativa al test benchmark si fa riferimento a “Lito” come nome della scheda madre, lo stesso nome in codice utilizzato per i processori Qualcomm Snapdragon 765G e Qualcomm Snapdragon 690. Fra i due è molto probabile che sia il modello Snapdragon 690 a trovare posto all’interno del terminale, se non altro perché la GPU Adreno 619 è stata utilizzata solo per questo modello di processore. Il SoC, basato su processo produttivo a 8 nm, supporta la connettività 5G mmWave, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, RAM LPDDR4 e display con refresh rate a 120 Hz.

Per quanto riguarda la batteria di cui avevamo già avuto modo di discutere al link presente ad inizio news, la certificazione relativa al database sud coreano fa riferimento ad un modulo da 5000 mAh. Samsung Galaxy A42 5G dovrebbe essere presentato il prossimo anno con 128 GB di storage interno nelle colorazioni bianca, nera e grigia.

In copertina Samsung Galaxy A41