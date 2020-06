Samsung Galaxy A21s arriva in Italia e si fa vedere in preordine su Amazon.it con tanto di data di uscita. Scopriamo insieme quando arriverà da noi il nuovo smartphone di fascia medio-bassa del produttore, che è stato presentato il mese scorso.

Samsung Galaxy A21s è (quasi) pronto all’arrivo in Italia

L’uscita di Samsung Galaxy A21s in Italia era prevista per il mese di giugno 2020 e le attese saranno rispettate, anche se per poco in base alla data riportata da Amazon. Lo smartphone è infatti apparso in preordine sul noto sito di e-commerce con uscita indicata per il 30 giugno.

Per chi se lo fosse perso facciamo un breve riepilogo delle caratteristiche di Samsung Galaxy A21s: il dispositivo di fascia medio-bassa può contare su display Infinity-O TFT LCD d da 6,5 pollici a risoluzione HD+, SoC Exynos 850 con processore octa-core, 3 GB di RAM, 32 GB di memoria interna (espandibile), quattro sensori posteriori (principale da 48 MP, grandangolare da 8 MP, di profondità e macro da 2 MP) e batteria da ben 5000 mAh.

Previous Next Fullscreen

Per il momento è possibile preordinare la versione Black di Samsung Galaxy A21s al prezzo di 209,90 euro, ma è già stata pubblicata anche la pagina dedicata all’altra variante White (per ora niente Blue). Se lo stavate aspettando potete già procedere: lo smartphone vi sarà consegnato, a meno di variazioni o imprevisti, il 30 giugno 2020.

Leggi anche: quali Samsung Galaxy riceveranno Android 11