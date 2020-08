Durante l’evento di presentazione di Samsung Galaxy Note 20 e Samsung Galaxy Note 20 Ultra, Samsung dichiarava a chiare lettere che gli smartphone avrebbero ricevuto tre anni di supporto software ed in molti si erano chiesti se tale supporto sarebbe stato esclusiva dei nuovi top di gamma o anche di altri device.

3 anni di supporto per device di fascia alta

In base ad uno screenshot ottenuto dai colleghi di Tizenhelp relativo ad una discussione di un utente con un rappresentante di Samsung Sud Corea, viene esplicitato come alcuni smartphone Samsung della gamma Galaxy A potrebbero ricevere lo stesso trattamento indirizzato alla serie Samsung Galaxy Note 20.

Infatti, a seguito di una domanda da parte di un utente riguardante la possibilità che Samsung Galaxy A90 possa ricevere 3 anni di aggiornamenti software, il rappresentante ha lasciato intendere che c’è una buona probabilità che questo accada.

In base alla traduzione della sezione del messaggio di nostro interesse, il rappresentante Samsung ha dichiarato quanto segue: “Considera che, sfortunatamente, i modelli precedenti come Galaxy S9, Note 9, e la serie A e i tablet sono scartati in quanto vengono considerate anche le specifiche hardware. Dispositivi di fascia alta della serie A e tablet rilasciati dopo S10 sono sotto ulteriore review, le cui policy di aggiornamento software saranno comunicate in seguito a controlli sulle specifiche hardware. Ti preghiamo di fare riferimento all’applicazione Samsung Members per ulteriori novità“.

Se quanto dichiarato dovesse rivelarsi vero, è probabile che smartphone come Samsung Galaxy A90, Samsung Galaxy A80, Samsung Galaxy A71 e le relative varianti 5G, potrebbero effettivamente ricevere aggiornamenti software per tre anni.

In copertina Samsung Galaxy A71