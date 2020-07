La gamma di smartphone Samsung Galaxy A(x) è quella che sta permettendo al colosso sud coreano di guidare la classifica dei medio gamma più popolari in questa prima metà del 2020. È proprio tramite essi se Samsung sta riuscendo a contenere l’enorme popolarità che alcuni brand cinesi stanno avendo sul mercato, oltre all’ottimo rapporto qualità/prezzo e all’ecosistema maturo su cui può fare affidamento fra prodotti per la smart home e molto altro.

Stabilizzazione ottica sulla fascia media

Per mantenere questa buona prestazione di vendite e contenere l’avanzata di altri smartphone, sembrerebbe che Samsung sia intenzionato ad offrire per la prima volta in assoluto una feature che normalmente è tipica solo dei modelli di fascia alta: la stabilizzazione ottica dell’immagine (IOS). Secondo alcune informazioni, le prossime versioni di Samsung Galaxy A71, Galaxy A81 e Galaxy A91, saranno i primi medio gamma a fare affidamento su questa particolare tecnologia per la fotocamera.

Essa, tramite la presenza di un piccolo giroscopio, permette alle lenti di bilanciare il movimento dello smartphone durante le fasi di scatto e di registrazione di video, rimuovendo così lo sfocato dalle foto o l’effetto di movimento nei video. Sarebbe questo l’asso della manica di Samsung per il 2021: offrire agli utenti qualcosa che gli altri smartphone nella stessa fascia di prezzo non hanno, mentre la connettività 5G, il display ad alta risoluzione e la batteria capiente farà da corollario ad un comparto fotografico di fascia alta.

In copertina Samsung Galaxy A71