Il team di Samsung è al lavoro su un nuovo core personalizzato per processori mobile che sembra puntare sulla potenza ed il cui nome ufficiale è Exynos M6.

Stando a quanto si apprende da un documento chiamato “Evolution of the Samsung Exynos CPU Microarchitecture“, scritto da diversi ex ingegneri del colosso coreano di Austin, Exynos M6 è realizzato con la tecnologia a 5 nm e può contare su core capaci di raggiungere una frequenza massima di 2.8 GHz, la stessa di M5 (il core di Exynos 990). Tuttavia, M6 può contare su 128KB L1 cache, 2MB L2 cache condivisi tra 2 core e 4MB L3 cache.

Samsung punta sulla potenza per Exynos M6

Sempre secondo tale documento, l’obiettivo di Samsung con questi core personalizzati è quello di migliorare le prestazioni su tutti i tipi di carichi di lavoro (l’IPC medio di M1 è pari a 1,06 mentre quello di M6 è pari a 2,71).

Anche se queste specifiche sono promettenti, potremmo non conoscere mai il vero potenziale del core personalizzato M6, in quanto il produttore coreano potrebbe lanciarlo il prossimo anno così come potrebbe accantonare il progetto e decidere di puntare su un’altra soluzione. Magari a breve ne sapremo di più.