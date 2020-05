Samsung Exynos 850 è il nome di un nuovo processore mobile che il colosso coreano si prepara a diffondere sul mercato a bordo di smartphone di fascia medio-bassa.

Il produttore ha pubblicato una pagina dedicata a Samsung Exynos 850 (la trovate qui), grazie alla quale scopriamo quelle che saranno le sue principali feature, a partire dalla tecnologia di produzione a 8 nm.

Le caratteristiche di Samsung Exynos 850

Samsung Exynos 850 è pensato per i device economici (ha fatto il suo esordio ufficiale su Samsung Galaxy A21s) e tra le sue caratteristiche troviamo:

una CPU octa-core ARM Cortex-A55 da 2.0 GHz

una GPU Mali-G52

il supporto a RAM LPDDR4X, eMMC 5.1 storage, Cat.7 LTE, display con risoluzione Full HD+ (1080p)

processo produttivo a 8 nm LPP

il supporto alla registrazione video fino a 1080p a 60 fps

la capacità di processare immagini fino a 21,7 megapixel (da una fotocamera singola) o da 16 megapixel e 5 megapixel (in caso di doppia fotocamera) e codifica in HEVC / h.265

Probabilmente questa CPU sarà presto implementata in altri smartphone Android economici, device che stanno compiendo notevoli progressi in termini di prestazioni e ciò in gran parte grazie alla notevole concorrenza in mercati come quelli indiano e cinese.