Lanciata con il Samsung Galaxy S8, Samsung DeX rappresenta una soluzione che nel corso degli anni ha conquistato sempre più utenti e che a breve diventerà ancora più completa grazie ad una nuova funzionalità.

Grazie ad una schermata dell’app Samsung Tips, infatti, sappiamo che il team di sviluppatori del colosso coreano è al lavoro su una modalità wireless, ossia che non ha bisogno dell’utilizzo di un cavo.

Samsung DeX supporterà la modalità wireless

Negli anni questa funzionalità di Samsung è andata via via migliorando, passando dall’essere una soluzione piuttosto ingombrante da usare (inizialmente richiedeva un dock, un mouse e una tastiera da collegare) ad una sempre più comoda ed il prossimo step potrebbe arrivare all’inizio di agosto in occasione della presentazione ufficiale di Samsung Galaxy Note 20.

Stando a quanto suggerisce tale screenshot, apparso probabilmente per un errore di Samsung, gli utenti avranno la possibilità di usare Samsung DeX su una TV senza un cavo.

Ricordiamo che in ambito Android ci sono già delle modalità desktop con supporto wireless, come ad esempio quella inclusa nell’interfaccia EMUI di Huawei. Tra qualche giorno scopriremo la “risposta” di Samsung.