Samsung ha annunciato oggi il nuovo concorso “Riscopri l’Italia nei suoi dettagli” che vedrà gli utenti condividere la propria estate italiana con un video. In palio premi davvero importanti per i vincitori, selezionati da una giuria.

Chiunque vorrà partecipare dovrà condividere, attraverso l’app Samsung Members, un video girato in modalità orizzontale della durata compresa fra i 30 e i 60 secondi nel quale dovrà essere rappresentata la nuova, e particolare, estate italiana dal proprio punto di vista.

Il contest prenderà il via domani 25 luglio e continuerà fino al 31 agosto, con la giuria che selezionerà i quattro migliori video entro il 30 settembre. I vincitori saranno scelti sulla base dell’originalità con cui verranno descritte e valorizzate le eccellenze paesaggistiche, enogastronomiche e culturali del nostro bellissimo Paese.

Oltre all’originalità dei contenuti verrà tenuto conto della qualità delle riprese e della valorizzazione dei contenuti proposti. A ciascuno dei quattro vincitori spetterà il premio in palio, composto da uno smartphone Samsung Galaxy S20 e da una smart TV Samsung QLED 8K da 65 pollici, per vivere appieno l’ecosistema Samsung in 8k.

Il concorso fa seguito all’iniziativa “Viaggio in 8k: riscopri l’Italia nei suoi dettagli” che ha visto la collaborazione di alcuni tra i più noti fotografi e travel influencer italiani: Gabriele Galimberti, Mattia Bonavida, Peppe Cantone e Manuela Vitulli che hanno dato vita al cortometraggio visibile a fine articolo.

Lago di Garda, Toscana, Umbria, Puglia e Sicilia sono i paesaggi visitati in quest’opera, interamente ripresa in 8K con un Samsung Galaxy S20 Ultra. Per conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa non vi resta che visitare la pagina del sito Samsung dedicata alle promozioni, raggiungibile a questo indirizzo.