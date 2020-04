Samsung cessa annuncia di abbandonare a breve tre servizi legati alla connettività fra smartphone e auto. Termina così il supporto per nomi di spessore come MirrorLink e l’annesso Car Mode, oltre a Find My Car.

Samsung dice addio a MirrorLink, Car Mode e Find My Car

Ed è così che Samsung decide di terminare il supporto per tre servizi di bordo a partire dal prossimo primo giugno 2020. All’indomani della risoluzione dei bug riscontrati da alcuni smartphone con Android Auto, il produttore sudcoreano chiude dunque con MirrorLink, Car Mode e Find My Car.

Per chi non lo sapesse, MirrorLink è uno standard particolarmente noto e utilizzato per connettere lo smartphone al sistema di infotainment dell’auto, una sorta di alternativa ad Android Auto e Apple CarPlay per intenderci.

Dal primo giugno 2020, non sarà dunque più possibile usare tale funzione, collegata a Car Mode, che fondamentalmente utilizzava proprio lo standard MirrorLink per proiettare lo schermo sull’auto.

Stesso giorno ed epilogo per Find My Car, un’app per indossabili che consente di utilizzare il GPS per individuare esattamente dove l’utente ha parcheggiato l’auto.

Questi gli addii annunciati che, nell’eventualità di un migliore supporto di Android Auto, probabilmente rimpiangeranno in pochi. Ma fateci sapere la vostra nei commenti qui sotto.

In copertina Samsung Galaxy S20+

