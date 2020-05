In queste ore è approdato silenziosamente sul mercato (per adesso solo quello statunitense) il programma Samsung Access, che permette di acquistare Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ e Samsung Galaxy S20 Ultra 5G con una formula molto interessante che, tra le altre cose, affianca allo smartphone anche dei servizi aggiuntivi, ovvero Premium Care e Microsoft 365.

Samsung Access: che cos’è e come funziona

Risale a qualche anno fa il lancio da parte di Apple del programma iPhone Upgrade Program, che permette di pagare una quota fissa mensile e di sostituire di anno in anno il proprio smartphone con il modello successivo, continuando a pagare di mese in mese. Il successo di quella formula ha fatto sì che operatori telefonici e altri produttori prendessero spunto per proporre soluzioni simili.

Da questo punto di vista, Samsung non poteva che essere in prima linea: l’idea venne recepita e si tradusse infatti nel programma Samsung Upgrade Program, rispetto al quale il nuovo Samsung Access rappresenta una versione più completa ed interessante.

Avvistato per adesso sul sito ufficiale statunitense del produttore, Samsung Access, al pari dell’Upgrade Program, permette all’utente di pagare il proprio nuovo smartphone versando mese per mese una quota e di sostituirlo con un modello successivo attraverso il meccanismo di trade-in. Insomma, la formula – per quanto attiene al pagamento dello smartphone e all’eventuale upgrade – rimane la stessa.

Il cliente può anche decidere di non effettuare alcun upgrade e in questo modo il contratto decorrerà normalmente per 36 mesi/3 anni. In ogni caso, si tratta di una soluzione adatta soprattutto agli utenti che cambiano spesso smartphone per passare all’ultimo modello: Samsung Access permette, infatti, di effettuare l’upgrade ogni 9 mesi senza costi aggiuntivi (qualora lo si volesse anticipare ulteriormente, toccherebbe versare 100 dollari).

A distinguere nettamente Samsung Access dal preesistente Upgrade Program, però, è la previsione di due servizi tutt’altro che trascurabili inclusi nella sottoscrizione mensile: Premium Care e Microsoft 365. Il primo è il programma di assicurazione di Samsung che, in caso di rottura dello smartphone, prevede sostituzioni e riparazioni con una franchigia di 99 dollari, per un massimo di tre volte ogni 12 mesi. Il secondo servizio non ha certo bisogno di presentazioni: Microsoft 365 da accesso alla suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, Powerpoint, Skype, Teams) e offre 1 TB di spazio di archiviazione in cloud su OneDrive.

Allo stato attuale, il programma Samsung Access è disponibile negli USA per la serie Samsung Galaxy S20 ai seguenti prezzi:

Samsung Galaxy S20 a 37 dollari al mese

Samsung Galaxy S20+ a 42 dollari al mese

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G a 48 dollari al mese

Il cliente che volesse interrompere la sottoscrizione e restituire lo smartphone dopo 3 mesi, potrebbe farlo gratuitamente (prima dei 3 mesi sarà tenuto a pagare 100 dollari).

Cosa pensate di un programma come Samsung Access? Se fosse disponibile anche in Italia, lo prendereste in considerazione? Ditecelo nel box dei commenti.

