A quanto pare OnePlus 8 Pro ha ricevuto un’accoglienza imprevista in Europa, tanto da mandare in crisi OnePlus. La compagnia cinese ha pubblicato un post sul proprio forum relativo alla situazione del flagship nel vecchio continente.

Nonostante l’impegno le fabbriche di OnePlus non riescono a reggere il ritmo delle richieste, e la causa sarebbe legata alle tempistiche di fornitura di alcuni componenti, che stanno impiegando più del previsto per essere consegnate. La situazione dovrebbe normalizzarsi a breve, ma per il momento OnePlus è costretta a contingentare le vendite, in particolar modo in Europa.

A partire da domani quindi, OnePlus 8 Pro sarà disponibile attraverso una vendita lampo a partire dalle 11:00. Sarà disponibile la versione 12-256 GB nella colorazione Glacial Green e, solo nei mercati in cui è già stato lanciato (inclusa l; Italia), sarà possibile acquistare anche alcuni modelli nella colorazione Ultramarine Blue, considerata una Edizione Limitata.

Problemi simili anche in India, dove OnePlus è molto apprezzata. La serie OnePlus 8 avrebbe dovuto essere in vendita a partire dal 29 maggio ma a causa delle difficoltà nella linea produttiva il lancio è stato rinviato a data da destinarsi. In questo caso la produzione è stata interrotta la scorsa settimana per cause imprevedibili e al momento non è possibile sapere quanto la situazione potrà tornare alla normalità.

