Un bug ha afflitto per mesi alcuni possessori di smartphone con Android 10, principalmente Samsung Galaxy (una delle prime segnalazioni è partita da un Samsung Galaxy Note 9) ma anche smartphone di OnePlus e di altri produttori.

L’aspetto più controverso è che il bug ha limitato per diverso tempo l’utilizzo dello smartphone con Android Auto, in un frangente quindi in cui è fondamentale ridurre le distrazioni. Alcuni utenti hanno lamentato la comparsa di un messaggio d’errore nel momento in cui si chiedeva di inviare un messaggio a Google Assistant durante la guida, tramite quindi Android Auto.

L’assistente si mostrava in grado di trascrivere il messaggio, ma al momento dell’invio insorgeva un messaggio d’errore su problemi (inesistenti) alla connessione ad internet. Agli utenti coinvolti non è servita la cancellazione dei dati e della cache alle app coinvolte, e nemmeno il classico “disinstalla e reinstalla”; qualcuno ha proposto il downgrade da Android 10 ad Android 9 Pie, ma capirete che non è il massimo.

Cinque mesi dopo un Google Community Specialist ha risposto al thread aperto sulle pagine di supporto di Android Auto segnalando il rilascio di un aggiornamento correttivo per Google Assistant incluso nell’ultima versione dell’app Google. Se avete sofferto o soffrite di questo problema controllate di avere la versione più recente dell’app.