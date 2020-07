Ricerca Google ha annunci che sono spesso utili per i clienti ma è chiaro che molti siano frustrati da loro data quanta importanza possano avere su determinate query: ebbene, probabilmente in tanti non saranno felici del nuovo esperimento del colosso di Mountain View e che ha come oggetto annunci più grandi.

Google sta testando un nuovo formato di annuncio nei risultati di ricerca che rende il testo in questi annunci notevolmente più grande, circa il 50% in più rispetto ad altri annunci e risultati di ricerca nativi e ciò indubbiamente attira maggiormente l’attenzione dell’utente.

Ecco un esempio di tale nuovo formato:

Google testing new format for Headlines in top ad slots. Looks like Headline 1 is much larger than Headline 2. Doesn’t appear to be happening for lower ad slots outside of top 4 @rustybrick #ppcchat pic.twitter.com/WEncaF1vO5

— PPC hubbub 💬 (@ppchubbub) July 30, 2020