Gli oggetti AR in Ricerca Google rappresentano un modo divertente per portare al chiuso il mondo esterno e una nuova funzionalità in fase di rilascio su Android consente agli utenti di registrare facilmente animali 3D di Google.

La funzione “Vedi nel tuo spazio” consente agli animali 3D a grandezza naturale di coesistere con il proprio ambiente attuale e apparire accanto a qualsiasi cosa.

Ecco come creare video degli animali 3D di Ricerca Google

Se fino a questo momento era possibile scattare una foto toccando l’apposito pulsante, il team di Google ha deciso di spingersi oltre aggiungendo la possibilità di registrare un video (tenendo premuto il relativo pulsante, si avvia una registrazione che dura fino a 30 secondi e include l’audio).

Gli utenti Android non devono più usare un’applicazione di registrazione dello schermo separata che include l’interfaccia del visualizzatore 3D e le barre di stato e di navigazione del sistema e il video salvato è solo l’oggetto virtuale e l’ambiente circostante.

Un’altra piccola modifica aggiunge un’anteprima circolare di ciò che è stato registrato a destra dell’otturatore, così da avere un collegamento diretto alla galleria.

Questa nuova feature è in fase di rilascio, supporta tutti gli altri oggetti AR di Google ma non è ancora disponibile per tutti gli utenti Android.