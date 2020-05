Della serie Samsung Galaxy Note 20 si parla ormai da parecchio tempo e manca ancora qualche mese alla possibile presentazione, che dovrebbe avvenire nel mese di agosto. Oggi però, grazie ancora una volta al leaker @IceUniverse, possiamo farci un’idea dell’aspetto del nuovo flagship targato Samsung.

Quelle che vedete qui sotto infatti sarebbero due immagini, ma il condizionale come sempre è d’obbligo, relative al nuovo top di gamma del colosso sud coreano. Nessuna sorpresa, visto che il design ricorda in toto quello della serie S20, con un foro nello schermo per la fotocamera frontale, e una tripla fotocamera posteriore.

Quest’ultima è posta all’interno di un elemento rettangolare, che include lo spazio per il flash LED. In alto a destra è presente un quarto foro che, sempre secondo @IceUniverse, alloggerà un nuovo sensore necessario alla soluzione dei problemi di messa a fuoco.

Per quanto riguarda il sensore principale ritroveremo l’unità HM1 da 108 megapixel, in grado di restituire immagini di elevata qualità, oltre a permettere di ottenere uno zoom digitale di qualità. Le immagini si riferiscono a Samsung Galaxy Note 20, per cui è possibile che la variante Note 20+ possa contare su un numero maggiore di sensori fotografici, riprendendo quanto visto in precedenza sulla serie Samsung Galaxy S20.

Continuate a seguirci perché la presentazione è sempre più vicina e rumor, anticipazioni e nuovi dettagli sono dietro l’angolo.