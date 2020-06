Sul mercato esistono un gran numero di applicazioni sviluppate da società cinesi, alcune delle quali estremamente famose ed utilizzare anche in Occidente. TikTok e PUGB Mobile, giusto per citarne due, rappresentano alcune fra le più importanti attualmente presenti sul mercato. In queste ore una particolare applicazione Android etichettata come “Remove China Apps“, sta rapidamente scalando la classifica delle applicazioni gratuite più scaricate in India.

Individua e rimuove app cinesi

Nel giro di pochissime settimane l’applicazione sviluppata dalla startup indiana OneTouch AppLabs è stata scaricata più di 1 milioni di volte, diventando così l’applicazione numero uno della classifica delle app gratuite. La particolarità di Remove China Apps è che, come anticipa il nome stesso, permette di individuare e cancellare le applicazioni cinesi installate sul proprio smartphone.

Come viene esplicitato all’interno della descrizione ufficiale di Remove China Apps, “questa applicazione è stata sviluppata a scopo educativo solo per identificare il paese di origine di una o più applicazioni, non promuoviamo né forziamo le persone a disinstallare nessuna delle applicazioni“.

L’applicazione sembra individuare le applicazioni realizzate in Cina con una buona precisione – ha mancato di riconoscere PUBG Mobile come app sviluppata in Cina, nonostante sia di proprietà di Tencent Games -, ma solo quelle che sono state scaricate manualmente dagli utenti tramite Google Play Store o altri store di terze parti. Tutte le app pre-installate all’interno di smartphone cinesi non vengono incluse all’interno della app individuate.

Se volete potete provare Remove China Apps tappando il badge del Play Store qui in basso. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti qui in basso e se la ritenete un’applicazione valida da utilizzare.