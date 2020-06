Chi pensava che il ban USA contro Huawei potesse in qualche modo portare Huawei al fallimento si deve ricredere, soprattutto guardando agli importanti passi in avanti fatti lato software e mobile – AppGallery è sempre più popolare e l’aggiornamento 5.0 di HMS Core porta con sé molte novità -, dove Huawei P40 Pro è ad oggi il miglior smartphone al mondo per quanto riguarda la componente fotografica.

RelaxBanking Mobile arriva su AppGallery

Però, come ben sappiamo, uno smartphone da solo vale poco senza un robusto ecosistema di app, ed in queste ore RelaxBanking Mobile di ICCREA Banca è ufficialmente disponibile su AppGallery. L’arrivo dell’applicazione fa coro alle tante che sono arrivate nelle ultime settimane, come ad esempio DAZN e UBI Banca oppure l’app MyVodafone.

L’app RelaxBanking è disponibile per tutti gli smartphone muniti di Huawei Mobile Services (HMS) come Huawei P40, Huawei Mate Xs, Huawei Mate 30 Pro, Huawei Y5P e Huawei Y6P, ed evidentemente indicata a chi possiede un conto presso una delle filiali delle Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Bancario Cooperivo Iccrea.

Come sottolinea Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia, “l’arrivo di RelaxBanking Mobile su AppGallery è prova del nostro impegno costante per offrire ai nostri consumatori più soluzioni per la gestione delle loro finanze. Lavoriamo senza sosta per portare sempre più app bancarie all’interno della nostra piattaforma. Oggi, con l’arrivo di RelaxBanking, diamo il benvenuto al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e sottolineiamo l’impegno verso loro e tutti gli altri partner che ogni giorno ci scelgono e contribuiscono alla crescita del nostro ecosistema“.

L’applicazione può essere immediatamente scaricata da AppGallery tramite l’apposito tab di ricerca, oppure tramite questo link.