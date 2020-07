Nonostante i produttori di smartphone stiano andando in una direzione che prevede schermi sempre più grandi, al limite ormai dei 7 pollici, sono ancora numerosi gli utenti che preferirebbero dispositivi più compatti.

Se uno schermo di dimensioni maggiori garantisce una migliore possibilità di fruizione per i contenuti multimediali, l’ergonomia diventa complicata e infilare i nuovi smartphone in tasca diventa sempre più difficile. Lo ha fatto notare un utente su Weibo, in risposta a una domanda di Wang Teng Thomas, direttore del prodotto di Redmi.

“ Gli smartphone della seconda metà del 2020 potrebbero avere uno schermo più piccolo? Pensate che le ragazze utilizzino smartphone così grandi? Devono aspettare Xiaomi per acquistarlo o devono acquistare qualcos’altro prima dell’inizio della scuola?”

La risposta non si è fatta attendere e il dirigente cinese ha confermato l’interesse della compagnia per un mercato in cui solo iPhone 11 Pro è in grado di vantare uno schermo compatto. Ovviamente una decisione non è ancora stata presa e la compagnia è consapevole del fatto che dimensioni minori comporterebbero inevitabilmente alcune rinunce.

Redmi, e ovviamente Xiaomi, decideranno di inseguire questa strada? Il mercato chiede smartphone sempre più performanti per giocare e per fruire di contenuti multimediali, necessità che difficilmente si sposano con l’esperienza che possono offrire smartphone dagli schermi ridotti e dalle dimensioni compatte.

E voi, preferite schermi esagerati o rimpiangete gli anni in cui gli schermi da 5 pollici erano esagerati? Fateci sapere le vostre impressioni nel box dei commenti.

