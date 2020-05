Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro sono comparsi in Italia dopo poco più di tre settimane dall’annuncio per il nostro Paese, svelandoci i prezzi di vendita. I due nuovi smartphone di fascia media sono infatti apparsi sul sito Unieuro, anche se le rispettive pagine sono state rimosse in breve tempo.

Ecco i prezzi per l’Italia di Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro sono stati presentati in Italia lo scorso 30 aprile 2020, andando ad arricchire la gamma di smartphone di fascia media dopo l’arrivo di Redmi Note 9S. Nel caso vi siate distratti, o abbiate bisogno di rinfrescare la memoria, vi facciamo un bel riepilogo delle caratteristiche tecniche e delle differenze tra i due modelli.

Entrambi possono contare su un display Full-HD+ con vetro Gorilla Glass 5 e foro per la fotocamera anteriore (da 13 o da 16 MP), da 6,53 o 6,67 pollici, e su una generosa batteria da 5020 mAh con ricarica rapida da 18 W, ma le similitudini si esauriscono in fretta. Redmi Note 9 dispone infatti di SoC MediaTek Helio G85, 3-64 o 4-128 GB di memorie, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP accompagnato da ultra grandangolare da 8 MP, macro da 2 MP e di profondità da 2 MP.

Redmi Note 9 Pro invece opta per il SoC Qualcomm Snapdragon 720G, 6-64 o 6-128 GB di memorie, quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64 MP, ultra grandangolare da 8 MP, macro da 5 MP e di profondità da 2 MP. Diverse anche le dimensioni, con Redmi Note 9 Pro che si spinge fino a 165,75 x 76,68 x 8,8 mm e 209 grammi di peso, contro i 162,3 x 77,2 x 8,9 mm e 199 grammi di Redmi Note 9.

Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro sono sbarcati sul sito Unieuro nelle colorazioni Midnight Grey, Forest Green, Polar White (Note 9) e Interstellar Grey, Tropical Green, Glacier White (Note 9 Pro), con prezzi di rispettivamente 229,90 e 299,90 euro per le varianti da 4-128 e 6-128 GB. Purtroppo le pagine sono state rimosse dopo qualche minuto, per cui non è ancora possibile acquistarli per il momento.

Continuate a seguirci perché vi terremo informati sull’effettiva disponibilità all’acquisto dei due nuovi smartphone della casa cinese: ormai dovrebbe mancare davvero poco.