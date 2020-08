Nel 2018 Google lanciava Android Enterprise Recommended, ovvero un particolare programma indirizzato alle aziende per scegliere con cura quali smartphone Android decidere di acquistare a fronte di alcuni criteri piuttosto stringenti. Essi riguardano ad esempio la certezza di ricevere aggiornamenti di sicurezza Android entro 90 giorni di distanza dal rilascio da parte di Google, essere unlocked e molto altro.

Redmi Note 9 Pro nel programma AER

Ad oggi sono più di 150 i dispositivi Android che fanno parte del programma Android Enterprise Recommended di Google, e Redmi Note 9 Pro è l’ultimo ad essere stato accreditato. La particolarità del terminale di Redmi è che, sebbene il brand sia ormai diventato indipendente da Xiaomi, rappresenta comunque il primo smartphone non munito di Android One ad entrare a far parte del programma AER – ad oggi trovano posto nel programma AER gli smartphone Xiaomi Mi A2, Xiaomi Mi A2 Lite e Xiaomi Mi A3, tutti device con Android One.

Redmi Note 9 Pro monta infatti Android 10 con la MIUI 11, display LCD Full HD+ da 6,67 pollici con fotocamera punch hole centrare, processore Qualcomm Snapdragon 720G, 6 GB di RAM con 64/128 GB di storage, batteria da ben 5020 mAh e comparto fotografico quadruplo con sensore principale da 64 MP, lente ultra grandangolare da 8 MP, lente macro da 5 MP e sensore di profondità da 2 MP.

Potete fare riferimento a questo link se siete curiosi di conoscere quali altri smartphone Android sono nel programma AER di Google.

Potrebbe interessarti anche: recensione Redmi Note 9 Pro