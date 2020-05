Redmi sarebbe a lavoro su uno smartphone munito di connettività 5G, o almeno questo è quello che si evince da un leak circa la certificazione TENAA di uno smartphone con model number M2004J7AC. Secondo queste informazioni, pare che il terminale potrebbe essere lanciato in Cina con il nome di Redmi Note 10 5G e dovrebbe essere accompagnato da una scheda tecnica da puro medio gamma.

Redmi Note 10 5G con fotocamera tripla

Le specifiche leakate indicherebbero la presenza di un display OLED da 6,57 a risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) con notch a goccia, processore MediaTek Dimensity 820 da 2.6 GHz, varianti con 4/6 GB di RAM e 64 GB di storage oppure 8 GB di RAM con 128/256 GB di storage, supporto al dual SIM, Android 10 con la MIUI 11, sensore per le impronte digitali sotto il display ed una batteria da 4500 mAh.

Secondo il leak il terminale avrebbe un design posteriore simile a quello di Redmi Note 9, con il retro caratterizzato da un sistema di fotocamere triplo con sensore principale da 48 MP accompagnato poi da un sensore grandangolare e uno macro. Il leak in questione ci porta a dubitare che i precedenti rumor circa la presenza del processore MediaTek Dimensity 800 non siano corretti, soprattutto considerando il clock a 2.6 GHz indicato invece dai più recenti leak.

Questo ci porta a pensare che Redmi Note 10 5G sarebbe invece accompagnato da un SoC MediaTek non ancora presentato, forse il processore Dimensity 820 che potrebbe essere annunciato in un evento atteso per il prossimo 18 maggio in Cina. Sembrerebbe che la compagnia cinese sia anche impegnata nello sviluppo di uno smartphone con model number M2004J7BC; questo dovrebbe essere presentato con il nome di Redmi Note 10 Pro 5G di cui non si sa ancora molto a parte la probabile presenza del supporto alla ricarica a 33 W.

I terminali dovrebbero essere presentati in un prossimo evento fissato per fine mese, ma non abbiamo ancora ricevuto conferme a riguardo.