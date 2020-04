Era parecchio che i rumor non ci anticipassero qualcosa su Redmi 9, uno smartphone piuttosto atteso e che ora si rifà notare per un paio di dettagli di rilievo. Da una parte emerge un render ben definito che ne svela il design, dall’altro un benchmark con varie informazioni a corredo.

Render e specifiche di Redmi 9

L’ultima volta che vi parlammo di Redmi 9 fu in occasione di una foto rubata, che catturava il modulo fotografico quadruplo di uno smartphone con specifiche da fascia medio-bassa.

Voci recenti puntano ora ad altro, sottolineando un passaggio su Geekbench che conferma la presenza di un chipset MediaTek Helio G80 su Redmi 9, un SoC realizzato con processo produttivo a 12 nanometri con CPU octa core a 2.0 GHz e GPU Mali-G52 da 950 MHz, affiancato a 4 GB di RAM e, stranamente, ad Android 9 Pie.

A parte questo, arriva finalmente un render definito che va a smentire la foto citata svelando un design che punta piuttosto su un modulo fotocamere squadrato, in linea con la serie.

Stupisce ancor di più l’inconsueta disposizione delle due fotocamere frontali, in un foro ovale standard, d’accordo, ma piazzate proprio al centro dello schermo del presunto Redmi 9. In basso, spicca invece il mento abbondante con il classico logo del marchio che fa un po’ rétro, ma per il resto nulla da segnalare.

Voi cosa ne dite? Fateci sapere la vostra nel box dei commenti qui sotto.

In copertina Redmi Note 7