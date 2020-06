Redmi 9 4-64 GB arriva ufficialmente in Italia, in esclusiva con WINDTRE

Redmi 9 non è uno smartphone inedito: dopo essere stato presentato ufficialmente agli inizi del mese di giugno ed essere approdato in Europa pochi giorni più tardi, il nuovo smartphone economico marchiato Redmi ha già debuttato anche in Italia forte del classico, ottimo rapporto qualità/prezzo.

Redmi 9 4-64 GB con WINDTRE: info e prezzo

Arrivato inizialmente nel solo taglio base di memoria, quello con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (comunque espandibile tramite microSD), da oggi Redmi 9 è disponibile in Italia anche nella versione con 4 GB di RAM e 64 GB di storage, in esclusiva con l’operatore WINDTRE.

In particolare, lo smartphone è acquistabile nei punti vendita WINDTRE, nelle tre colorazioni ufficiali Carbon Grey, Ocean Green e Sunset Purple, al prezzo di listino di 169,90 euro. L’operatore permette di rateizzare l’acquisto attraverso l’abbinamento a varie offerte, con soluzioni che prevedono rate a partire da zero euro al mese e senza anticipo, scegliendo il finanziamento.

In realtà WINDTRE è l’unico rivenditore terzo, ma Redmi 4-64 GB è acquistabile anche sullo store online mi.com e presso Mi Store Italia.

Il nuovo arrivo è stato commentato così da Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia:

«Siamo molto entusiasti di collaborare nuovamente con WINDTRE per portare il nuovissimo smartphone entry-level, Redmi 9, al maggior numero di Mi Fan e appassionati di tecnologia. La serie Redmi ha riscosso, e continua a riscuotere, un enorme successo in Italia e Redmi 9 conferma ancora una volta il nostro impegno a rendere disponibile la migliore tecnologia a prezzi accessibili per tutti».

Redmi 9: caratteristiche tecniche

Per dettagli più approfonditi sulle caratteristiche tecniche dello smartphone, vi rimandiamo alla nostra pagina dedicata:

Intanto vediamo un riassunto della sua scheda tecnica.

Scheda tecnica di Redmi 9

Display LCD FullHD+ (2340×1080 pixel) da 6,53 pollici in 19,5:9 con Gorilla Glass 3 e 400 nit

SoC MediaTek Helio G80 a 12 nm con CPU octa core e GPU Mali-G52

3/4 GB di RAM LPDDR4x

32/64 GB di memoria interna eMMC 5.1 espandibile tramite microSD

batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida Quick Charge 3.0 a 18 W (caricabatterie da 10 W)

Quattro fotocamere posteriori con: sensore principale da 13 megapixel (f/2/2), ultra grandangolare (FoV 118 gradi) da 8 megapixel(f/2.2), sensore di profondità da 2 megapixel (f/2.4) e sensore macro da 5 megapixel (f/2.4).

Fotocamera anteriore da 8 megapixel (f/2.0)

Connettività 4G/LTE. WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, GPS, IR Blaster, porta jack audio da 3,5 mm, NFC.

Sensore di impronte digitali posteriore

Sistema operativo Android 10 con MIUI 11

Colori Carbon Gray, Sunset Purple, Ocean Green

Dimensioni 163,32 × 77,01 × 9,1 mm

Peso 198 g