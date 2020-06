In Cina è stato un successo, ma anche a livello internazionale RedMagic 5G ha ottenuto ottimi risultati, tanto da convincere la compagnia cinese a lanciare sui mercati globali una nuova variante molto popolare in patria.

A partire da oggi (dal 22 giugno in Nord America) è possibile acquistare la variante con 12 GB di RAM e 128 GB di memoria interna di RedMagic 5G. Restano ovviamente tutte le altre caratteristiche che ne hanno decretato il successo, come lo schermo AMOLED Esports da 6,65 pollici con refresh a 144 Hz, Snapdragon 865 con supporto alle reti 5G (SA/NSA) e le tecnologie di raffreddamento per tenere sotto controllo le temperature e ottenere il massimo durante le sessioni di gioco.

Non manca un comparto fotografico di qualità, con sensore principale da 64 megapixel, grandangolare da 8 megapixel e lente macro, con sensore frontale da 8 megapixel per i selfie. E per gli appassionati di gaming non vanno dimenticati i shoulder trigger, pulsanti che permettono di simulare i pulsanti dorsali di un comune gamepad per un’esperienza di gioco impareggiabile.

Rimane ottimo il prezzo, uno dei più bassi per portarsi a casa uno smartphone con il migliore chipset per dispositivi Android e con uno schermo unico nel suo genere. A partire da oggi potete acquistare RedMagic 5G sul sito ufficiale a 599 euro, nella sola colorazione Eclipse Black.