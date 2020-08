L’attuale processore top di gamma di Qualcomm è lo Snapdragon 865+ ma pare che il produttore stia lavorando anche ad una versione leggermente depotenziata che potrebbe arrivare sul mercato con il nome Qualcomm Snapdragon 860.

Cosa sappiamo della CPU Qualcomm Snapdragon 860

Stando a quanto rivelato da Digital Chat Station su Twitter, tale inedita CPU dovrebbe essere realizzata con processo di produzione a 7 nm e supportare la connettività 5G.

Purtroppo allo stato attuale non vi sono altri dettagli su Qualcomm Snapdragon 860, che potrebbe fare il suo esordio ufficiale sul mercato a bordo del prossimo modello di fascia alta di OPPO.

Ricordiamo che di recente Qualcomm ha aumentato il prezzo dei suoi processori della serie Qualcomm 800 e ciò ha spinto alcuni produttori a puntare su quelli di fascia medio-alta (come ad esempio Google per Pixel 5). Per evitare di perdere quote di mercato, pertanto, il produttore statunitense potrebbe sfruttare Qualcomm Snapdragon 860 per offrire un’alternativa di fascia alta ad un prezzo più contenuto.

A fine anno Qualcomm annuncerà lo Snapdragon 875G, che sarà realizzato con tecnologia a 5 nm, con conseguenti miglioramenti in termini di prestazioni ed efficienza energetica.