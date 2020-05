I dispositivi Android stanno per accogliere le scorciatoie rapide delle Progressive Web App sulla schermata principale. Si tratta di una novità particolarmente interessante che può migliorare l’esperienza utente su più fronti, se sfruttata da un buon numero di sviluppatori.

I collegamenti delle PWA sulla schermata principale di Android

Introdotti con Android 7.0 Nougat i collegamenti alle app tramite una pressione prolungata, sono stati particolarmente apprezzati, più che altro dai più navigati, perché comodi per accedere in maniera rapida a determinate sezioni delle applicazioni.

Ecco, proprio tale funzionalità è stata ora estesa anche alle PWA, alle Progressive Web App, cioè quelle applicazioni web che sono sviluppate e caricate come normali pagine web e che non necessitano perciò né di un download né di un’installazione per funzionare su un dispositivo.

La novità è stata segnalata da Thomas Steiner che, sul suo profilo Twitter, comunica che l’ultima versione di Google Chrome Canary per Android abilita le scorciatoie delle app per le PWA.

In una demo disponibile su sadchonks.com gli utenti Android possono perciò aggiungere le PWA alla schermata iniziale e, con una pressione prolungata, accedere a determinate funzioni a mo’ di scorciatoia, come potete vedere nello screenshot qui sopra.

Staremo a vedere se col passare del tempo anche altri sviluppatori di Progressive Web App sfrutteranno tale opzione.