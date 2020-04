Alcuni utenti stanno segnalando dei problemi di stabilità sui propri Google Pixel, ma non solo, problemi che impediscono di utilizzare lo smartphone. Si tratta in sostanza di un blocco completo del sistema, che parte da un semplice congelamento di un’app e finisce per impedire di uscire dalla stessa, o effettuare altre operazioni.

Il problema e la “soluzione”

Sono i colleghi di AndroidPolice a segnalare il problema, una faccenda tuttavia comune anche ad altri utenti, a maggioranza di Google Pixel, secondo quanto emerso. Come anticipato, nel momento in cui un’app crasha, cioè si blocca, va in arresto l’intero sistema impedendo di chiudere la stessa e utilizzare lo smartphone. Non c’è gesture o pulsante Home, swipe per abbassare la tendina delle notifiche che tenga.

L’unico escamotage per venirne fuori, a quanto pare, è bloccare e risbloccare il telefono, una procedura che crea un certo fastidio se necessaria con una certa frequenza.

Comunque, oltre agli smartphone di casa Mountain View, emergono altre segnalazioni di utenti che lamentano il medesimo problema su smartphone OnePlus e Xiaomi, anche con launcher di terze parti come Nova Launcher e Action Launcher.

Le app segnalate sono varie, comprese Amazon, Twitter, Google Play Store, YouTube Music e via dicendo, ma sembrerebbe non dipendere specificatamente dalle applicazioni in sé per sé. E non è detto dipenda nemmeno da Android 10, perché fra gli afflitti c’è anche un Google Pixel 3 con una DP di Android 11 installata.

Per il momento attendiamo una risposta da Google, che vi terremo a segnalare a tempo debito. Intanto, fateci sapere nel box dei commenti qui sotto se avete riscontrato anche voi problemi del genere.

In copertina Google Pixel 4XL