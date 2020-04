Continuano i problemi per la variante Exynos di Samsung Galaxy S20 Ultra, quella commercializzata anche in Italia, che dopo aver deluso a causa di un’autonomia davvero insoddisfacente, continua a creare non pochi grattacapi agli utenti così come al colosso asiatico.

Sui forum della community Samsung sono numerose le segnalazioni relative a problemi di messa a fuoco e di surriscaldamento durante l’utilizzo della fotocamera. Nel video sottostante, pubblicato nei giorni scorso su Twitter, si vede bene come lo smartphone abbia grossi problemi a mettere a fuoco un oggetto, qualcosa di inatteso per uno smartphone che dovrebbe essere tra i migliori sul mercato.

Seriously the Exynos variant has disappointed me soo much Poor battery life poor performance heats like hell. This is really a sh*t of a phone with that crappy $1400 price tag. Never Samsung again. pic.twitter.com/tmVpfOJdEg — Dawood (@pegasaie) April 9, 2020

Lo stesso utente lamenta un’autonomia davvero pessima e prestazioni non particolarmente esaltanti, dovute anche a un eccessivo surriscaldamento dello smartphone, in particolare utilizzando la fotocamera. Già in passato Samsung si è trovata a fronteggiare i problemi legati alle varianti Exynos dei propri problemi e più recentemente è stata lanciata una petizione online affinché il colosso asiatico decidesse di utilizzare solo chipset Snapdragon.

Nelle scorse settimane sono stati rilasciati numerosi aggiornamenti, tra cui uno che prometteva di risolvere il problema dell’autofocus, che però a quanto pare non è stato corretto in maniera definitiva. Per Samsung il danno di immagine è notevole, considerando il costo dell’attuale flagship che nella variante top costa quasi 1.400 euro, tanti per uno smartphone così problematico.

