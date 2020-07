“Il mistero continua” scrive Jon Prosser su Twitter in chiusura dell’ennesimo aggiornamento sulla vicenda Google Pixel 4a che tiene banco da settimane. La presentazione del successore di Google Pixel 3a, linea “economica” che alla sua prima iterazione ha riscosso notevole successo, è ormai avvolta nel mistero a causa dei continui rinvii.

In un primo momento Google Pixel 4a avrebbe dovuto essere ufficializzato entro la fine di maggio rimanendo in linea con i tempi del predecessore che era stato svelato al pubblico il 7 maggio del 2019. Poi una serie di rinvii, nei quali è probabile ci sia lo zampino del Covid-19, culminati nell’ipotesi estrema di una presentazione combinata con i Google Pixel 5, ad ottobre, che avrebbe stravolto i piani al punto da rendere necessaria la variazione da Google Pixel 4a a Google Pixel 5a.

Scenario abbastanza remoto, almeno per il momento: rispondendo su Twitter ad un follower lo stesso Prosser ha detto che il “piccolino” di Mountain View viene ancora etichettato dai sistemi come Google Pixel 4a, ma la presentazione che secondo le informazioni del leaker sarebbe dovuta avvenire lunedì 13 luglio è stata nuovamente posticipata.

Pixel 4a has slipped again 🤦🏼‍♂️

Announcement was supposed to be happening July 13 (Monday), but just got bumped.

What we can see in the system now is announcement happening on August 3 🧐

The mystery continues…

— Jon Prosser (@jon_prosser) July 10, 2020