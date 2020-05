Se in Cina è già possibile acquistarlo da oggi, in Europa arriva la possibilità di pre-ordinarlo: parliamo di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, il top della proposta del colosso sudcoreano, nella nuova colorazione Cloud White.

Disponibile nella sola variante con 12 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna, il nuovo Samsung Galaxy S20 Ultra 5G Cloud White ha un prezzo di 1349 Euro e sul sito di Samsung Germania è possibile già preordinarlo, mentre risulta disponibile anche in Svizzera.

In Spagna è toccato a Samsung Galaxy S20 Plus colorarsi di Cloud White, per il momento, mentre sul sito italiano la colorazione bianca è disponibile solo per Galaxy S20 e S20 Plus.

Samsung dovrebbe rendere presto disponibile la nuova colorazione Cloud White di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G in altri paesi europei; non resta quindi che attendere la disponibilità anche in Italia.

