Torniamo ad occuparci di postmarketOS, interessante progetto volto a garantire una lunga vita agli smartphone Android meno recenti.

L’occasione giusta ci è fornita da un nuovo post sul blog ufficiale con il quale il team di sviluppatori ci tiene a ricordare alcuni dei traguardi raggiunti nei primi tre anni di vita di questo progetto.

postmarketOS continua a crescere

Al momento sono oltre 200 i dispositivi che possono supportare l’avvio a postmarketOS: come ricordano gli sviluppatori, infatti, allo stato attuale questo progetto è in grado di offrire una sorta di alternativa a Raspberry Pi piuttosto che un’esperienza di telefono funzionale a tutti gli effetti.

Pertanto i vari device supportati sono stati classificati e solo quelli ritenuti principali avranno accesso al canale stabile e al momento l’unico dispositivo incluso è il device virtuale QEMU (non ha hardware speciale come un modem o un GPS e quindi è stato facile renderlo conforme ai requisiti necessari).

Ci sono anche alcuni dispositivi in ​​attesa di essere trasferiti alla sezione community da quella test, come Nokia N900, Xiaomi Redmi 4X, Motorola Moto G4 Play, Samsung Galaxy A3, Samsung Galaxy A5, Samsung Galaxy S4 Mini Value Edition e Wileyfox Swift.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al post.