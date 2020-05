Sono appena emersi nuovi indizi che depongono a favore dell’esistenza di POCOPHONE F2 e ancora una volta recano conferma di quella che dovrebbe essere la sua natura, ovvero quella di mero rebrand di Redmi K30 Pro.

Come molti di voi ricorderanno, Xiaomi aveva deciso di puntare su Redmi come brand a sé stante, incentrato sul rapporto qualità/prezzo, per fare man bassa del segmento economico del mercato mobile. L’apprezzamento che Redmi ha conquistato in poco tempo ha portato ad alzare l’asticella con device, come appunto Redmi K30 Pro (nome in codice “lmi”) e Redmi K30 Pro Zoom Edition (nome in codice “lmipro”), pensati per dare fastidio ai flagship. Proprio i due nuovi modelli di punta a marchio Redmi, con particolare riferimento ai loro code-name, hanno dato adito a nuove speculazioni sull’esistenza e sull’identità di POCOPHONE F2.

Analizzando il codice dell’ultima MIUI 11 beta e in particolare quello della MIUI Camera, è stato scoperto un riferimento ai due model name “lmi” e “lmiin”. Come avrete notato, il primo corrisponde a Redmi K30 Pro, mentre nel secondo il suffisso “-in” starebbe ad indicare la versione destinata al mercato indiano. Proprio in riferimento a questo secondo modello è stata poi trovata traccia di un watermark “SHOT ON POCO Phone“.

Insomma, come avevamo già ipotizzato qualche settimana fa, dopo la commercializzazione di Redmi K30 4G in India come POCO X2, la stessa strategia potrebbe essere utilizzata anche per il modello di fascia più alta. Stando così le cose, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato al lancio di Redmi K30 Pro per tutte le presunte specifiche di POCOPHONE F2.

Grazie a 4gnews, un portale portoghese, possiamo dare uno sguardo anche ai probabili prezzi di lancio per il mercato europeo, dove dovrebbe essere disponibile in alcuni paesi. Scopriamo così che POCOPHONE F2 dovrebbe essere proposto nella versione base con 6 GB di RAM e 128 GB di storage al prezzo di 649 euro e nella versione top con 8 GB di RAM e 256 GB di storage al prezzo di 749 euro.

Ora come ora non sappiamo se sarà lanciato anche nel mercato italiano, dove potrebbe invece arrivare con il nome di Xiaomi Mi 10T Pro o anche proprio con quello di Redmi K30 Pro, viste le ultime scelte fatte da Xiaomi e Redmi, però sembra ormai certo che sarà disponibile in alcuni mercati europei.