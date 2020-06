Come la maggior parte degli smartphone più interessanti, anche POCO F2 Pro è finito nelle mani di JerryRigEverything, che ha deciso di sottoporlo ad uno dei suoi famosi video test di durabilità.

In particolare il popolare youtuber ha scelto la versione con scocca posteriore di colore blu in vetro per i propri test ed è sicuramente interessante scoprire come possa avere resistito alle torture a cui è stato sottoposto.

POCO F2 Pro alla prova del fuoco

Il taglierino, l’accendino e gli altri “attrezzi del mestiere” sono pronti a torturare il nuovo smartphone di POCO. Per scoprire come se la caverà non vi resta altro da fare che mettervi comodi e guardare il seguente video. Buona visione:

Riassumiamo adesso la scheda tecnica di POCO F2 Pro, che è uno smartphone con un’ottima scheda tecnica e un prezzo molto aggressivo.

Caratteristiche tecniche di POCO F2 Pro