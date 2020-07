Torniamo ad occuparci di Pixii, macchina fotografica digitale pensata per essere sfruttata insieme ad uno smartphone, così da unire i punti di forza di questi due dispositivi.

L’idea alla base di Pixii, infatti, è quella di sfruttare alcune delle funzionalità dello smartphone a cui viene accoppiato, come il display (sulla macchina fotografica non ve n’è uno e gli scatti vengono inviati subito al telefono) o la memoria (è assente uno slot per l’espansione).

Il collegamento tra Pixii e smartphone avviene attraverso connettività Bluetooth 5.0 LE: sulla fotocamera rimangono le foto originali (ha 8 GB o 32 GB di memoria integrata) mentre sul telefono vengono inviate le anteprime.

Le caratteristiche di Pixii

Per quanto riguarda le principali feature di questa fotocamera, tra di esse troviamo un sistema di messa a fuoco manuale, la compatibilità con ottiche fisse da 28mm, 35mm, 40mm e 50mm con attacco Leica M, un corpo in alluminio, un sensore APS-C da 12 megapixel (e con pixel da 5,5 µm), la possibilità di settare alcune impostazioni di scatto (come ISO, bilanciamento del bianco, ecc.), la connettività Wi-Fi 802.11 b/g/n e una batteria da 1.000 mAh.

Il prezzo di base di Pixii per il mercato europeo è di 3.490 euro.