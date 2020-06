Buone notizie per i possessori di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro appassionati di modding ed in particolare di Paranoid Android: il team di sviluppatori di questa popolare ROM custom, infatti, ha rilasciato la revisione Quartz 3 per i due smartphone del produttore cinese.

L’attuale versione è ancora una beta e ciò anche perchè ci sono alcuni problemi noti che riguardano il sensore per il riconoscimento delle impronte e la luminosità (in particolare per la variante Pro) e, pertanto, non è stata ancora pubblicata sul sito ufficiale.

Come scaricare Paranoid Android Quartz 3 beta per OnePlus 8 e 8 Pro

Non essendo disponibile sul sito dedicato a questo progetto, Paranoid Android Quartz 3 beta per OnePlus 8 e 8 Pro può essere scaricata dal forum di XDA Developers, nel quale sono disponibili anche i requisiti per l’installazione e le istruzioni:

OnePlus 8 Quartz 3 beta | OnePlus 8 Pro Quartz 3 beta

La versione iniziale di Paranoid Android per i due smartphone di OnePlus utilizza una versione modificata del kernel stock e il team di XDA Developers sta lavorando per portare il kernel PA su questi device: fino a quel momento, pertanto, agli utenti è consigliato di attenersi al kernel di default.