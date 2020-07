Enorme crescita nell’utilizzo delle applicazioni per dispositivi Android, con un balzo di oltre il 40% rispetto allo scorso anno: è questo uno dei risultati della pandemia da Covid-19, che ha portato moltissime persone ad utilizzare di più i propri dispositivi sia per questioni lavorative, sia per passare il tempo.

Boom delle app per Android durante la pandemia

200 miliardi di ore sono state spese dagli utenti nell’utilizzo di applicazioni per Android nel solo mese di aprile 2020; l’Italia ha visto crescere del 30% il numero di ore passate ad utilizzare app nel secondo trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Il Play Store vede un incremento del 25% della spesa su base annua, in gran parte dovuto all’aumento degli abbonamenti in-app negli Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud. Un trimestre d’oro per il mondo mobile, per un totale di oltre 27 miliardi di dollari, spinto sopratutto dai settori riguardanti i giochi, i social e l’intrattenimento, con successi specifici con servizi come Disney +, Twitch e TikTok.