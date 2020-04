Sembra che il rilascio di un nuovo aggiornamento stia diventando un’operazione sempre più complessa per i produttori di smartphone, che sempre più spesso ritirano gli aggiornamenti a causa di un eccessivo numero di bug.

Il caso più recente è quello di OnePlus, compagnia tutt’altro che uova a questo genere di problemi. Il produttore cinese ha infatti sospeso il roll out di OxygenOS Beta 12 per OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro a poche ore dall’inizio.

Vi avevamo riferito dell’inizio delle operazioni di aggiornamento soltanto ieri, con patch di sicurezza di aprile ottimizzazioni al sistema e miglioramenti alla fotocamera e ad alcune funzioni telefoniche. A quanto pare però non sta filando tutto liscio, nonostante siano molti gli utenti che non lamentano problemi di sorta.

In alcuni casi però lo smartphone ha iniziato a surriscaldarsi senza motivo apparente durante la ricarica, in altri casi non è stato possibile sbloccare il dispositivo e altri hanno lamentato continue disconnessioni dalla rete WiFi. I tecnici cinesi stanno già indagando sui problemi causati dall’aggiornamento e nel frattempo hanno sospeso il roll out.

Nel caso doveste riscontrare problemi più o meno seri, sappiate che non esiste una procedura di roll back per cui è possibile tornare a OxygenOS Beta 11 esclusivamente con un ripristino completo dello smartphone. Avete riscontrato problemi sui vostri OnePlus 7 e OnePlus 7 Pro dopo l’installazione di OxygenOS Open Beta 12? Fatecelo sapere nel box dei commenti.

Nel frattempo OnePlus ha chiuso tutti i thread relativi all’aggiornamento e sta chiudendo quelli nuovi creati dagli utenti che si stanno lamentando.

