Non è facile per i produttori di smartphone trovare nuovi funzioni che permettano ai propri dispositivi di emergere nei confronti dei concorrenti. Tra i rugged phone, prodotti tipicamente di nicchia, farsi notare è ancora più difficile. Non è però il caso di OUKITEL WP7, che ha un paio di assi nella manica in grado di renderlo particolarmente interessante.

Prende il via oggi la vendita globale del nuovo rugged targato OUKITEL, dotato di una fotocamera per la visione notturna e di un modulo da agganciare alla parte posteriore dalla duplice funzione: potente lampada LED e strumento di sterilizzazione, più che mai utile durante questa pandemia.

In occasione del lancio, e solamente fino al 15 giugno, è possibile ottenere un forte sconto rispetto al prezzo di acquisto, che rende questo OUkITEL WP7 ancora più allettante. Vi basteranno infatti 299,99 dollari (270 euro) invece di 449,99 dollari (406), un ottimo risparmio per i più attenti.

Ricordiamo che OUKITEL WP7 può contare su una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 48 megapixel e sensore a infrarossi per la visione notturna, e di un modulo da collegare al dorso dello smartphone con una doppia funzione.

Oltre a contenere una lampada a LED in grado di proiettare un fascio luminoso fino a 200 metri di distanza, il modulo contiene una lampada strerilizzante in grado di eliminare il 99,99% dei batteri e degli eventuali virus, il tutto in appena dieci secondi.

Sotto alla scocca inoltre troviamo un MediaTek Helio P90 affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con la solita enorme batteria che caratterizza i prodotti OUKITEL. In questo caso è una unità da 8.000 mAh che garantisce almeno tre giorni di utilizzo in ogni condizione.

