Si chiama OUKITEL C21 il nuovo medio gamma del brand cinese, che debutterà su AliExpress il prossimo 11 agosto. Al momento non è ancora nota la scheda tecnica completa, ma vi riassumiamo quelle che sono le informazioni trapelate negli ultimi giorni.

Presunte caratteristiche di OUKITEL C21

Tra le certezze troviamo il chipset utilizzato, un MediaTek Helio P60 che non dovrebbe deludere dal punto di vista delle prestazioni, grazie anche ai 4Gb di RAM e ai 64 GB di memoria interna. Lo schermo invece avrà una diagonale di ben 6,4 pollici, con foro nel display, in alto a sinistra, e una risoluzione FullHD+.

Nella parte posteriore spicca il comparto fotografico, con una soluzione che sembra già vista ma che presenta una scelta inedita. Nell’angolo superiore sinistro è infatti collocato un elemento rettangolare che racchiude i quattro sensori fotografici, il flash LED e il lettore di impronte digitali.

Scelta decisamente bizzarra, la cui validità andrà ovviamente provata sul campo visto che la posizione è diversa da qualsiasi altro smartphone in commercio. Al sensore principale da 16 megapixel saranno affiancati un macro sa 2 megapixel, una lente grandangolare, sempre da 2 megapixel, e un sensore di profondità, ancora una volta da 2 megapixel.

Nella parte frontale, sfruttando il design punch hole, troverà invece posto un sensore da 20 megapixel. Non ci sono ancora indicazioni certe per quanto riguarda il prezzo di vendita ma le prime indicazioni parlano di meno di 100 dollari. Conoscendo OUKITEL, che fa dei prezzi aggressivi uno dei propri punti di forza, la notizia è decisamente verosimile.

Giveaway di OUKITEL C21

Come da tradizione, in occasione del lancio di un nuovo prodotto OUKITEL offre ai propri fan, ma non solo, la possibilità di portarsi a casa OUKITEL C21 tramite un classico giveaway. Questa volta le opportunità raddoppiano perché alla promozione di OUKITEL, che mette in palio ben 20 smartphone, si affianca quella di AliExpress che rincara la dose aggiungendo altri 10 smartphone.

A seguire trovate i link per accedere alle due promozioni e provare a portarvi a casa il nuovo medio gamma senza spendere un euro.

Vi lasciamo con il video introduttivo che vi fa intravedere la bellissima colorazione Ocean Blue, una delle tre in cui sarà possibile acquistare OUKITEL C21.

