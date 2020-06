Niente evento dedicato, nemmeno in streaming, per il lancio sul mercato giapponese di OPPO Reno3 A. Il nuovo medio gamma non può contare su particolari novità e l’unica funzione degna di nota è rappresentata dalla presenza di un lettore di impronte integrato nel display. Ecco dunque tutti i dettagli sul nuovo smartphone OPPO.

Caratteristiche tecniche di OPPO Reno3 A

OPPO Reno3 A dispone di uno schermo FullHD+ (1-80 x 2400 pixel) da 6,44 pollici con supporto alla funzione DC dimming e Gorilla Glass 5, notch a goccia e rapporto screen-to-body di poco inferiore al 90%.

Sotto alla scocca trova posto una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 665, con CPU octa core a 2 GHz e GPU Adreno 610, affiancata da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile con microSD), l’unica variante disponibile. Ricca la connettività che include il dual 4G VoLTE (con dual SIM), WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, NFC, connettore da 3,5 mm e USB Type-C.

Quest’ultimo è utilizzato anche per la ricarica rapida della batteria interna da 4.025 mAh, che dovrebbe garantire un’autonomia molto buona. Il sistema operativo è Android 10 sul quale gira l’interfaccia personalizzata ColorOS 7.1

Nella media della fascia di mercato la fotocamera posteriore, che può contare su un sensore principale da 48 megapixel(f/1.7), coadiuvato da un sensore ultra grandangolare (FoV 119 gradi) da 8 megapixel (f/2.2), da un sensore macro da 2 megapixel (f/2.4) e da un sensore di profondità da 2 megapixel(f./2.4).

Nella parte frontale infine, alloggiata nel notch, trova posto una fotocamera da 16 megapixel (f/2.0) per selfie di buona qualità. Da segnalare inoltre la certificazione IP68 per resistere ad acqua e polvere, sicuramente un punto a favore di OPPO Reno3 A.

Design di OPPO Reno3 A

Dal punto di vista del design OPPO Reno3 A non spicca particolarmente, con forme e scelte stilistiche che non gli permettono di spiccare nella massa. Notch a goccia, cornice inferiore non particolarmente ottimizzata e dimensioni notevoli, anche a causa dello schermo.

Il nuovo medio gamma misura 160,9 x 74,1 x 8,2 mm e pesa 175 grammi, un buon risultato soprattutto per quanto riguarda il peso, che va a mitigare leggermente la poca maneggevolezza dovuta alle dimensioni. Da segnalare che la colorazione bianca ha una finitura a gradiente con una serie di sfumature che vanno dal viola al bianco passando per l’azzurro.

Software di OPPO Reno3 A

OPPO Reno3 A utilizza Android 10, sul quale girà l’interfaccia personalizzata ColorOS 7.1. Non ci sono particolari novità da segnalare. La fotocamera posteriore può contare sulla stabilizzazione elettronica assistita dall’AI che consente di ottenere filmati molto stabili e immagini di qualità discreta anche in scarse condizioni di illuminazione.

La connettività NFC consente di effettuare pagamenti in mobilità grazie al supporto al sistema Osaifu-Keitai, lo standard utilizzato in Giappone. Per gli appassionati di gaming vale la pena sottolineare la presenza di Game Boost 2.0, che ottimizza la frequenza di campionamento dei tocchi a schermo e la frequenza di refresh, per prestazioni sempre fluide.

Prezzi e disponibilità di OPPO Reno3 A

OPPO Reno3 A sarà in vendita in Giappone a partire dal 25 giugno nelle colorazioni nera e bianca al prezzo di 39.800 yen, circa 330 euro, per la versione 6-128 GB.